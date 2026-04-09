68-летняя Шэрон Стоун показала голую грудь для модного журнала

68-летняя актриса Шэрон Стоун снялась в откровенном образе для Beyond Noise

Американская актриса Шэрон Стоун снялась в откровенном образе для журнала Beyond Noise. Фото опубликованы в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модного издания.

68-летняя звезда «Основного инстинкта» предстала перед камерой в солнцезащитных очках, трусах и колготках. Кроме того, на ней был расстегнутый пиджак, под которым она показала голую грудь. Образ Стоун дополнила тонкая цепь, украшенная кулоном в виде крупной раковины.

Автором снимков стал американский модный фотограф Кэмерон МакКул. Известно, что ранее он работал с певицей Тейяной Тейлор и актером Киллианом Мерфи.

В феврале Шэрон Стоун обругала современное общество за страх публично обнажаться. В опубликованном в соцсетях интервью актриса задалась вопросом, почему в 2026 году людей по-прежнему больше возмущает голое тело, чем насилие.

