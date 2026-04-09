Аэропорты курортных городов России вновь заработали

Росавиация: Аэропорты Сочи и Геленджика вновь заработали

Аэропорты двух курортных городов России — Геленджика и Сочи — вновь заработали после введенных ограничений на полеты. Об этом 9 апреля говорится в Telegram-канале Росавиации.

Уточняется, что запреты на полеты действовали в авиагаванях с 12:30 до 13:11 по московскому времени. «Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что пять следовавших в аэропорт Сочи самолетов сели на других аэродромах из-за непогоды. Службы воздушной гавани усилены для оперативного обслуживания пассажиров.