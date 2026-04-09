Пять следовавших в Сочи самолетов сели на других аэродромах

ТАСС: Пять летевших в Сочи самолетов сели на других аэродромах из-за непогоды

Пять следовавших в аэропорт Сочи самолетов сели на других аэродромах из-за непогоды. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе воздушной гавани города на юге России.

«Наблюдаются неблагоприятные метеоусловия (дождь, местами сильный дождь, грозы). В настоящее время наблюдается попутный ветер с порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Уточняется, что службы аэропорта усилены для оперативного обслуживания пассажиров. Известно также, что 9 апреля в воздушной гавани Сочи сели 10 летевших в курортный город лайнеров, еще 12 — вылетели из него.

Ранее в аэропорту Сочи задержки рейсов достигли 17 часов. Это произошло из-за вводимых ограничений.

