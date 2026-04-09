Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:12, 9 апреля 2026Путешествия

Пять следовавших в Сочи самолетов сели на других аэродромах

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пять следовавших в аэропорт Сочи самолетов сели на других аэродромах из-за непогоды. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе воздушной гавани города на юге России.

«Наблюдаются неблагоприятные метеоусловия (дождь, местами сильный дождь, грозы). В настоящее время наблюдается попутный ветер с порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Уточняется, что службы аэропорта усилены для оперативного обслуживания пассажиров. Известно также, что 9 апреля в воздушной гавани Сочи сели 10 летевших в курортный город лайнеров, еще 12 — вылетели из него.

Ранее в аэропорту Сочи задержки рейсов достигли 17 часов. Это произошло из-за вводимых ограничений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok