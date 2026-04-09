04:45, 9 апреля 2026

Белый дом назвал оскорбительным вопрос о морали Трампа после угроз Ирану
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт назвала оскорбительным вопрос о морали президента США Дональда Трампа после его угроз Ирану.

Журналисты спросили у чиновницы, как может американский лидер говорить о моральном превосходстве страны, при этом заявляя о намерениях уничтожить целую цивилизацию.

Левитт подчеркнула, что Трамп имеет «абсолютное моральное превосходство» над властями Ирана. «С вашей стороны даже предположение об обратном является откровенно оскорбительным», — возмутилась пресс-секретарь.

Журналист попытался задать уточняющий вопрос, однако чиновница не дала ему этого сделать и перешла к следующему СМИ.
В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном — за несколько часов до истечения собственного ультиматума, в котором угрожал уничтожением «всей иранской цивилизации». В Иране утверждают, что США были вынуждены принять их условия — от снятия санкций до сохранения ядерной программы.

    Последние новости

    Трамп захотел наказать некоторые страны НАТО. За что?

    Белый дом оскорбился вопросом о морали Трампа

    Ряду россиян напомнили о праве получать две пенсии

    Подсчитано число нападений украинцев на ТЦК

    В России резко выросли продажи автомобилей двух марок

    Популярные препараты для кишечника связали с повышенным риском смерти

    Зеленского обвинили во лжи на фоне его предложения о перемирии

    Стало известно о сомнениях партнеров в США из-за поведения Трампа

    Раскрыта категория россиян с пенсией более 500 тысяч рублей

    Обнаженный мужчина наехал на мужа любовницы и попал в тюрьму

    Все новости
