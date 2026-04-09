Братья жены загулявшего россиянина решили воспитать его битой и попали на видео

Избиение и похищение мужчины братьями его жены попало на видео

Избиение мужчины разъяренными братьями его жены в столичном регионе попало на видео. Ролик публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как дорогу автомобилю такси перегораживает черный Mercedes, из которого выходят двое мужчин с битой и ножом. Они выгнали из салона девушку и принялись доставать оттуда пассажира. После непродолжительной борьбы его вытолкали на улицу. Пока один держал, второй наносил удары бейсбольной битой, после чего мужчину запихнули в иномарку и увезли.

Как оказалось, это были братья его жены, которую обидело, что супруг «загулял». Она пожаловалась своим братьям, и те решили проучить гуляку. Позже полицейские обнаружили похищенного в подмосковной Балашихе.

Ранее МВД показало видео из клуба-борделя в центре российской столицы.