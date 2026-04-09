Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:45, 9 апреля 2026

Братья жены загулявшего россиянина решили воспитать его битой и попали на видео

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Избиение мужчины разъяренными братьями его жены в столичном регионе попало на видео. Ролик публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как дорогу автомобилю такси перегораживает черный Mercedes, из которого выходят двое мужчин с битой и ножом. Они выгнали из салона девушку и принялись доставать оттуда пассажира. После непродолжительной борьбы его вытолкали на улицу. Пока один держал, второй наносил удары бейсбольной битой, после чего мужчину запихнули в иномарку и увезли.

Как оказалось, это были братья его жены, которую обидело, что супруг «загулял». Она пожаловалась своим братьям, и те решили проучить гуляку. Позже полицейские обнаружили похищенного в подмосковной Балашихе.

Ранее МВД показало видео из клуба-борделя в центре российской столицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Только два пути». Буданов назвал варианты будущего для Украины. В чем они заключаются?

    «Народный губернатор» ДНР раскрыл сценарий предотвращения конфликта Киева с Донбассом

    Самолет выкатился за пределы ВПП и взорвался в аэропорту США

    Названа главная причина пробуксовки экономики США

    Информация в мессенджере стоила россиянке 12 лет колонии

    Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида во времена Великой Отечественной

    Названа предположительная стоимость квартиры Пугачевой в Москве

    Рассекречены новые смартфоны Samsung

    Самый длинный в мире трамвайный маршрут запустили в Москве

    Российский губернатор раскритиковал «Разговоры о важном» за отсутствие тем о деторождении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok