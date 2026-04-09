МВД показало видео из клуба-борделя в центре Москвы

МВД показало видео из борделя в Большом Савинском переулке

В центре Москвы полицейские нашли клуб-бордель, вторжение силовиков в заведение попало на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует «МК».

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов поднимаются по подсвеченным красными лампами ступенькам в расположенное в Большом Савинском переулке заведение. Мимо снуют девушки в полуоткровенных нарядах. По данным ведомства, в заведении оказывались услуги сексуального характера. Всех задержанных девушек доставили в полицейский участок.

Ранее в Екатеринбурге задержали 27-летнего мужчину, заподозренного в занятии проституцией. Он рассказал на видео о своей работе в борделе.