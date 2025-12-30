Россиянин Родион рассказал на видео о своей работе проституткой в борделе

В Екатеринбурге показали на видео задержанную проститутку Родиона

В Екатеринбурге задержали 27-летнего мужчину, заподозренного в занятии проституцией. Ролик в своем Telegram-канале публикует общественник Дмитрий Чукреев.

На кадрах видно, как общественник при поддержке тяжеловооруженных сотрудников полиции заходит в квартиру, где располагается бордель. Встретивший его мужчина в женской одежде и парике сообщает, что его зовут Родион и он оказывает интимные услуги (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ).

По словам задержанного мужчины, которого заподозрили в занятии проституцией он оказывает интимные услуги за 15 тысяч рублей за сеанс. Задержание произошло в момент подготовки к очередной встрече с клиентом.

Мужчину доставили в отдел полиции. В отношении него планируется составление административного протокола по статье о занятии проституцией. Также рассматривается вопрос о дополнительной правовой оценке размещенного в сети контента и переписки в телефоне задержанного.