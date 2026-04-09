00:31, 9 апреля 2026

Бывший конгрессмен рассказал о секретном скрещивании инопланетян с похищенными мигрантами

Олег Парамонов
Фото: Ruben2533 / Shutterstock / Fotodom  

Бывший конгрессмен США Мэтт Гетц заявил, что во время работы в палате представителей его проинформировали о секретной программе скрещивания людей с инопланетянами. Об этом сообщает издание The Independent.

По словам Гетца, брифинг якобы провел военнослужащий в «несекретной обстановке». Политику рассказали, что гибриды людей и инопланетян создаются для того, чтобы правительственные чиновники могли общаться с существами из других миров.

Политик также утверждает, что люди для экспериментов были похищены из зон боевых действий и из караванов с мигрантами. По его словам, есть от шести до 12 секретных объектов, где занимаются скрещиванием.

Приходил человек, он был в военной форме, служил в армии США. Он проинформировал меня о местах, где реализуется программа гибридного разведения, где захваченных инопланетян скрещивали с людьми для создания гибридной расы, способной вести межгалактические коммуникации

Мэтт Гетцбывший конгрессмен
Материалы по теме:
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО. Почему в США помешались на сверхъестественном?
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО.Почему в США помешались на сверхъестественном?
8 ноября 2023
«Сибирские врата ада» стремительно растут. Как они открылись и к чему может привести их увеличение?
«Сибирские врата ада» стремительно растут.Как они открылись и к чему может привести их увеличение?
11 июня 2024
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами. Что показали американские военные?
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами.Что показали американские военные?
4 сентября 2023

Ранее невестка президента США Дональда Трампа Лара подтвердила намерение политика публично раскрыть правду об НЛО и инопланетянах. Она заявила, что у американского лидера уже подготовлена речь на эту тему.

