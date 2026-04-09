Бывший конгрессмен рассказал о секретном скрещивании инопланетян с похищенными мигрантами

Бывший конгрессмен рассказал о секретных гибридах инопланетян и мигрантов

Бывший конгрессмен США Мэтт Гетц заявил, что во время работы в палате представителей его проинформировали о секретной программе скрещивания людей с инопланетянами. Об этом сообщает издание The Independent.

По словам Гетца, брифинг якобы провел военнослужащий в «несекретной обстановке». Политику рассказали, что гибриды людей и инопланетян создаются для того, чтобы правительственные чиновники могли общаться с существами из других миров.

Политик также утверждает, что люди для экспериментов были похищены из зон боевых действий и из караванов с мигрантами. По его словам, есть от шести до 12 секретных объектов, где занимаются скрещиванием.

Приходил человек, он был в военной форме, служил в армии США. Он проинформировал меня о местах, где реализуется программа гибридного разведения, где захваченных инопланетян скрещивали с людьми для создания гибридной расы, способной вести межгалактические коммуникации Мэтт Гетц бывший конгрессмен

Ранее невестка президента США Дональда Трампа Лара подтвердила намерение политика публично раскрыть правду об НЛО и инопланетянах. Она заявила, что у американского лидера уже подготовлена речь на эту тему.