Бывший «народный депутат» Донбасса рассказал о чеченском плене

Павел Губарев: Группа чеченцев пришла ко мне в офис в Донецке и похитила

Бывший «народный губернатор» Донбасса, участник Русской весны Павел Губарев рассказал о чеченском плене. Подробностями он поделился в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Губарев пояснил, что все случилось в 2015 году. Он описал события, которые предшествовали похищению. Как утверждает Губарев, в украинских СМИ распространили данные о том, что бывший «народный губернатор» Донбасса критически оценил нападение на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo и объявил о якобы доказательствах причастности к преступлению главы Чечни Рамзана Кадырова. Губарев отметил, что позже с ним связался журналист Максим Шевченко и попросил дать опровержение для сайта «Кавказская политика».

«Сказал ему, да че там опровергать, это же глупость совершенная, и так понятно, что наброс. Но тем не менее все равно они позвонили, я че-то там сказал, что уважаю Рамзан Ахматыча, ну дежурные фразы, что Рамзан Ахматыч держит Чечню в кулаке, и, конечно, опроверг, что никого я не обвинял. Но тем не менее, не знаю, баг системы это или инспирация, тем не менее некие люди из окружения Захарченко [Александра — первого главы ДНР] пришли ко мне в офис, а за ними "на хвосте" пришло отделение чеченцев — здоровых бородатых воинов», — пояснил Губарев.

Далее, по словам Губарева, его накачали снотворным и повезли в город Зугрэс. «Они мне, значит, развязали глаза, и там, значит, группа чеченцев стояла, какой-то коридорчик, и один из них начал меня избивать», — поделился участник Русской весны.

Губарев отметил, что в процессе избиения ему задавали вопросы и параллельно общались с какими-то людьми по телефону. Его также просили записать извинения на камеру. Губарев ответил, что не будет этого делать. «Понял, кто с ним на связи, они начали разбираться, что это косяк получился, а он продолжает избивать, а я понял, что там поняли, и я начал издеваться...» — добавил «народный губернатор» Донбасса.

Затем, по признанию Губарева, его вывезли на машине и выбросили на трассе в Донецке. Извинений ему никто не принес, однако, по его информации, чеченцев, которые его похитили, арестовали.

Губарев стал одним из лидеров донбасского ополчения, он был избран так называемым народным депутатом в период митинга в Донецке, однако когда позднее в Донецкой народной республике сформировали правительство, он не занял никакой должности.

В 2023 году бывшего народного депутата задержали рядом со зданием столичного Мещанского суда, где тогда приняли решение об аресте экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина).