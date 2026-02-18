Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:06, 18 февраля 2026Силовые структуры

Бывшего «народного губернатора» обвинили в дискредитации армии России

Бывшего «народного губернатора» Донецка Губарева обвинили в дискредитации ВС РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении экс-народного губернатора Донецкой области, участника специальной военной операции (СВО) в составе народной милиции ДНР Павла Губарева. Его обвиняют в дискредитации армии России, передает ТАСС.

«Суд зарегистрировал административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ)», — уточняется в сообщении.

Губарев стал одним из лидеров донбасского ополчения, он был избран так называемым народным депутатом в период митинга в Донецке, однако когда позднее в Донецкой народной республике сформировали правительство, он не занял никакой должности.

В 2023 году бывшего народного депутата задержали рядом со зданием столичного Мещанского суда, где тогда приняли решение об аресте экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Названы варианты обогатиться после завершения СВО

    Захарова прокомментировала заявление Зеленского фразой «Что вы ждете от нациста?»

    Бывшего «народного губернатора» обвинили в дискредитации армии России

    Путин высказался об отношениях России и Кубы

    Эпичное уничтожение пехоты ВСУ под Красноармейском сняли на видео

    В ОШ Краснодарского края рассказали о тушении пожара на НПЗ после налета дронов ВСУ

    Путин раскрыл приоритет России на годы вперед

    В Кремле высказались о прошедшей встрече в Женеве по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok