Бывшего «народного губернатора» обвинили в дискредитации армии России

Бывшего «народного губернатора» Донецка Губарева обвинили в дискредитации ВС РФ

Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении экс-народного губернатора Донецкой области, участника специальной военной операции (СВО) в составе народной милиции ДНР Павла Губарева. Его обвиняют в дискредитации армии России, передает ТАСС.

«Суд зарегистрировал административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ)», — уточняется в сообщении.

Губарев стал одним из лидеров донбасского ополчения, он был избран так называемым народным депутатом в период митинга в Донецке, однако когда позднее в Донецкой народной республике сформировали правительство, он не занял никакой должности.

В 2023 году бывшего народного депутата задержали рядом со зданием столичного Мещанского суда, где тогда приняли решение об аресте экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина).