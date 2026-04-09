Единственный выживший в авиакатастрофе россиянин добился компенсации

Суд Якутии обязал компанию выплатить ₽2 млн рабочему, выжившему в авиакатастрофе

Верховный суд Республики Саха (Якутия) обязал компанию «Прогноз» выплатить в качестве компенсации морального вреда два миллиона рублей своему работнику, единственному выжившему в авиакатастрофе и ждавшему помощи в горах 10 дней. Об этом сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов региона.

После пересмотра дела суд оставил без изменения решение суда первой инстанции по иску сотрудника к работодателю о возмещении вреда, причиненного несчастным случаем на производстве.

В материалах дела указано, что рабочий, трудившийся машинистом буровой установки, 22 июня 2022 года сопровождал груз на борту самолета Ан-2. В тот день воздушное судно, следовавшее по маршруту с авиаплощадки «Ус Хатын» до площадки «Вертикальный» Кобяйского района, потерпело крушение, столкнувшись с горой. Самолет получил значительные повреждения и сгорел. Экипаж из двух человек не выжил, а рабочий спасся, хоть и получил тяжкие телесные повреждения. Мужчина в одиночку ждал помощи в труднодоступной горной местности до 1 июля 2022 года, когда его спасли.

