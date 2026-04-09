05:30, 9 апреля 2026Экономика

Россиян предупредили о наказании за опоздание на работу

Доцент МГЮА Долотина: Россиян могут наказать за опоздание на работу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина заявила, что работодатель при опоздании сотрудника на работу может применить дисциплинарную меру. Ее слова приводит РИА Новости.

Долотина предупредила о наказании за опоздание на работу и подчеркнула, что за систематические опоздания нарушителя могут уволить.

«За опоздание на работу, например на 15 минут, к работнику может быть применено одно из дисциплинарных взысканий, предусмотренных частью 1 статьи 192 ТК РФ: замечание, выговор или увольнение. При этом увольнение возможно только в определенных случаях, например при систематических опозданиях», — объяснила эксперт.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил о возможности россиян избежать штрафа за опоздание на работу. Это допустимо в том случае, если сотрудник пришел работу позже нужного времени по уважительной причине, заранее проинформировав начальника.

