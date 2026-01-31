Реклама

06:01, 31 января 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме напомнили о возможности россиян избежать штрафа за опоздание на работу

Нилов заявил, что за опоздание по уважительной причине можно избежать штрафа
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Если сотрудник опоздал на работу по уважительной причине, заранее проинформировав, то работодатель не должен вводить против него санкции, например, в виде штрафа, рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом депутат сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Есть объективные причины, по которым работник не успевает [на работу]. Он должен проинформировать работодателя. В крайнем случае работодатель может взять объяснительную. Если причина объективная, уважительная, то никаких санкций следовать не должно. Это может быть ситуация связана с тем, что лифт застрял, какая-то катастрофа произошла, погодные условия. То есть ситуации могут быть самые разные», — сообщил Нилов.

Ранее юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что сотрудников могут привлечь к дисциплинарной ответственности за частые перекуры, если это нарушает установленный в организации режим рабочего дня.

Он подчеркнул, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ штраф за подобные нарушения не предусмотрен, в связи с чем работодатель не вправе накладывать денежное взыскание на сотрудника за перекуры. Однако количество перекуров должно соответствовать правилам отдыха, установленным в организации.

