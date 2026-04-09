09:59, 9 апреля 2026

ФСБ раскрыла утечку данных через бывшего корреспондента в российском регионе

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Забайкальском крае ФСБ раскрыла утечку данных через бывшего внештатного корреспондента «Радио Свободная Европа» (международная организация признана нежелательной в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Фигурант — житель Читы 1960 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Мужчину заключили под стражу.

Правоохранители провели у него обыск. В результате, обнаружили и изъяли средства вычислительной техники и связи, изобличающие его деятельность, направленную против безопасности Российской Федерации.

По данным правоохранителей, установлено, что задержанный ранее являлся внештатным корреспондентом «Радио Свободная Европа». Он решил помогать украинской стороне и вступил в подконтрольное Службе безопасности Украины (СБУ) Telegram-сообщество. Он передал Украине данные об информационных ресурсах местного печатного издания, которое освещает специальную военную операцию (СВО) и одном из объектов критической инфраструктуры региона для организации в отношении них вредоносных компьютерных воздействий.

В ЦОС уточнили, что полученные от фигуранта данные Украина использовала для проведения компьютерных атак.

Ранее сообщалось, что Агент Киева, которую задержали в Крыму за координацию ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по железнодорожному парому, передавала кураторам фотографии российских летчиков.

