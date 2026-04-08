Задержанная за госизмену россиянка отправляла ГУР Украины фото летчиков

Задержанная за госизмену в Крыму женщина отправляла ГУР Украины фото летчиков

Агент Киева, которую задержали в Крыму за координацию ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по железнодорожному парому, передавала кураторам фотографии российских летчиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Женщина во всем созналась. Она пояснила, что согласилась работать на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины ради денег и по их заданию приехала в район Крымского моста. Оттуда злоумышленница и координировала удар ВСУ по грузовому железнодорожному парому в порту Кавказ (Краснодарский край).

О задержании 25-летней россиянки по подозрению в госизмене стало известно в среду, 8 апреля. За работу на ГУР Украины она получала деньги на криптокошелек.

