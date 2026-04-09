ФСБ задержала работавших на иностранные спецслужбы подростков

В Томской области задержали двух подростков за диверсию. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 281 («Диверсия») УК РФ. По данным следствия, двое подростков по заданию украинских спецслужб совершили поджог релейных шкафов.

Сотрудники ФСБ по региону задержали несовершеннолетних за совершение диверсионно-террористического акта в отношении оборудования железнодорожного транспорта. Суд поместил их в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на два года и семь месяцев.

