12:15, 6 апреля 2026Силовые структуры

Бывший российский учитель получил 15 лет колонии за диверсию

В Коми осудили мужчину за диверсию на железной дороге
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: l i g h t p o e t / Shutterstock / Fotodom

В Коми осудили мужчину за диверсию на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда региона.

Как установил суд, бывший учитель Сергей Лебедев, действуя по указанию неустановленных лиц с целью разрушения объектов транспортной инфраструктуры и подрыва экономической безопасности России, в ночь с 25 на 27 августа 2025 года разбил на территории железнодорожного депо Сыктывкара стекло кабины тепловоза и с помощью легковоспламеняющейся жидкости поджег его.

Эти действия привели к выгоранию кабины и невозможности дальнейшей эксплуатации без восстановительных работ. Ущерб составил более 25 миллионов рублей. Поджигатель признан виновным по статье 281 УК РФ («Диверсия»). Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима, а также взыскал штраф за причиненный материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что желание заработать 20 тысяч рублей стоило молодым россиянам нескольких лет свободы.

