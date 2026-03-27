16:46, 27 марта 2026Силовые структуры

Желание заработать 20 тысяч рублей стоило молодым россиянам нескольких лет свободы

В Удмуртии суд приговорил 2 жителей за диверсию
Варвара Митина (редактор)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Удмуртии суд вынес приговор двоим местным жителям в возрасте 18 лет, которые пошли на диверсию из желания заработать 20 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Одному из них назначили шесть лет и девять месяцев колонии общего режима, а второму — шесть лет и три месяца. Молодых россиян признали виновными по статье 281 УК РФ («Диверсия»).

По версии следствия, в 2025 году один из фигурантов через переписку в мессенджере вступил в сговор с неизвестными лицами. За вознаграждение в размере 20 тысяч рублей он согласился совершить диверсию и привлек к этому своего знакомого. 15 февраля 2025 года молодые люди прибыли к базовой станции сотовой связи в Воткинске и с помощью заранее приобретенного бензина подожгли аппаратный шкаф. Один из них снимал происходящее на камеру телефона. После этого они отчитались перед заказчиками.

Ранее в Воронеже троих человек осудили за диверсии на железной дороге.

    Последние новости

    Израиль обратился к Ирану после атак КСИР

    Россиян с циститом предупредили о смертельной опасности

    Погубившего режиссера «Закрытой школы» приговорили к 11 годам колонии

    Дочери бывшего принца посоветовали покинуть родину

    50-летний экс-капитан сборной России пробежал 73 километра

    Российский фондовый рынок упал до минимума с начала иранского конфликта

    Названа одна из главных особенностей массированных атак ВСУ по России

    Казну России почти на миллиард рублей пополнил бывший вице-губернатор

    Из кранов жителей российского города пошла вода с червями

    Звезда «Постучись в мою дверь» дала показания по делу о наркотиках

    Все новости
