Желание заработать 20 тысяч рублей стоило молодым россиянам нескольких лет свободы

В Удмуртии суд вынес приговор двоим местным жителям в возрасте 18 лет, которые пошли на диверсию из желания заработать 20 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Одному из них назначили шесть лет и девять месяцев колонии общего режима, а второму — шесть лет и три месяца. Молодых россиян признали виновными по статье 281 УК РФ («Диверсия»).

По версии следствия, в 2025 году один из фигурантов через переписку в мессенджере вступил в сговор с неизвестными лицами. За вознаграждение в размере 20 тысяч рублей он согласился совершить диверсию и привлек к этому своего знакомого. 15 февраля 2025 года молодые люди прибыли к базовой станции сотовой связи в Воткинске и с помощью заранее приобретенного бензина подожгли аппаратный шкаф. Один из них снимал происходящее на камеру телефона. После этого они отчитались перед заказчиками.

