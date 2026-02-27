За противоправные действия на железной дороге трое молодых россиян получили до 12 лет

В Воронеже трех человек осудили за диверсии на железной дороге

В Воронеже трех человек осудили за диверсии на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС.

Они признаны виновными по статьям 281 («Диверсия») и 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, трое местных жителей в возрасте от 18 до 20 лет по указанию украинских спецслужб совершили несколько диверсий на железной дороге.

Воронежский областной суд признал их виновными в диверсии и государственной измене и приговорил двоих к срокам от 6 лет до 8,5 года в колонии общего режима, а третьего — к 12 годам колонии строгого режима. Из них первые 3 года он проведет в тюрьме.

