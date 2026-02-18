Искавший в интернете информацию россиянин получил 12 лет колонии

В Мурманской области молодой человек получил 12 лет колонии за госизмену

В Мурманской области молодой человек получил 12 лет колонии за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2024 года по 2025 год 20 летний местный житель собирал в интернете сведения о дислокации военных объектов на территории области, после чего через один из мессенджеров передавал их сотруднику Главного разведывательного управления (ГУР) Украины.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность.

С учетом государственного обвинителя, суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что российский подросток повредил железнодорожное оборудование на 300 тысяч рублей.