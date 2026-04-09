Участницу реалити-шоу стошнило во время испытания с мозгами антилопы

Участницу шоу «Я знаменитость... Южная Африка» Коллинз стошнило на испытании

Участницу британского экстремального реалити-шоу «Я знаменитость... Южная Африка» (I'm a Celebrity... South Africa) на канале ITV Джемму Коллинз стошнило во время испытания c экзотическими блюдами. Об этом сообщает The Sun.

Во время испытания Коллинз должна была попробовать мозги антилопы. Она положила кусок еды в рот и начала жевать. Ведущий программы Энтони МакПартлин спросил, какие мозги антилопы на вкус, но участница подала ему знак рукой, что пока не готова отвечать.

Через несколько секунд Коллинз схватила ведро и выплюнула туда кусок. После этого ее стошнило. «Простите, я не могу. (...) Иначе меня отвезут в больницу», — сказала участница шоу. Она добавила, что мозги антилопы по вкусу похожи на тухлые яйца и рыбьи потроха.

Ранее телезвезда Скарлетт Моффатт, тоже снявшаяся в шоу «Я знаменитость... Южная Африка», пожаловалась на ужасную вонь, исходившую от участников проекта. Она заявила, что им было запрещено использовать зубную пасту.