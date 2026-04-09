09:16, 9 апреля 2026

Участницу реалити-шоу стошнило во время испытания с мозгами антилопы

Участницу шоу «Я знаменитость... Южная Африка» Коллинз стошнило на испытании
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: GemmaCollagen / Wikimedia

Участницу британского экстремального реалити-шоу «Я знаменитость... Южная Африка» (I'm a Celebrity... South Africa) на канале ITV Джемму Коллинз стошнило во время испытания c экзотическими блюдами. Об этом сообщает The Sun.

Во время испытания Коллинз должна была попробовать мозги антилопы. Она положила кусок еды в рот и начала жевать. Ведущий программы Энтони МакПартлин спросил, какие мозги антилопы на вкус, но участница подала ему знак рукой, что пока не готова отвечать.

Через несколько секунд Коллинз схватила ведро и выплюнула туда кусок. После этого ее стошнило. «Простите, я не могу. (...) Иначе меня отвезут в больницу», — сказала участница шоу. Она добавила, что мозги антилопы по вкусу похожи на тухлые яйца и рыбьи потроха.

Ранее телезвезда Скарлетт Моффатт, тоже снявшаяся в шоу «Я знаменитость... Южная Африка», пожаловалась на ужасную вонь, исходившую от участников проекта. Она заявила, что им было запрещено использовать зубную пасту.

    Последние новости

    Экспорт российской нефти из портов Балтики рухнул

    Российский город накрыло апрельской метелью

    Единственный выживший в авиакатастрофе россиянин добился компенсации

    США захотели переложить ответственность за Ормузский пролив на Европу

    Американские нефтяники взбунтовались из-за решения Ирана

    Российская кризисная отрасль попросила спасти компании от вала банкротств

    Десятки российских туристов застряли на границе с Грузией

    Женщина оказалась на грани смерти и увидела покойную бабушку и ангелов

    Участницу реалити-шоу стошнило во время испытания с мозгами антилопы

    В России резко выросла выдача одного вида кредитов

    Все новости
