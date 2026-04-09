00:47, 9 апреля 2026Мир

Иран обвинили в удержании мировой экономики в заложниках

CNN обвинил Иран в удержании мировой экономики в заложниках
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Иран на фоне ситуации с Ормузским проливом держит мировую экономику в заложниках, считает телеканал CNN.

«Прекращение огня зависит от согласия Ирана вновь открыть жизненно важный водный путь, является молчаливым признанием влияния Тегерана на самый важный в мире нефтяной перевалочный пункт», — отмечается в статье.

Телеканал сообщает, что из-за событий на Ближнем Востоке во многих странах наблюдается исторический кризис в поставках нефти.

В публикации говорится, что контроль над Ормузским проливом предоставляет Ирану два основных преимущества: влияние на мировую экономику и возможность во время военных действий увеличивать доходы бюджета за счет продажи нефти по завышенным ценам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По словам политика, Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

