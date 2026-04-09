16:34, 9 апреля 2026Экономика

Иранский кризис расколол политический класс США

Американист Дудаков: Нефтяники США потеряли сотни миллиардов из-за Трампа
Кирилл Луцюк

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Политический класс США раскололся из-за ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков. Его процитировало НСН.

По его словам, это связано с явной неудачей Вашингтона в противостоянии с Тегераном. Несмотря на победную риторику главы Белого дома Дональда Трампа, все понимают, что Ормузский пролив остается закрытым и контролирует его Иран. И именно Иран берет плату за пропуск кораблей по этому маршруту. Американским судам тоже придется платить, если иранцы в принципе захотят их пропускать.

Это, по словам Дудакова, вызывает недовольство американских нефтяников, у которых до сих пор очень много инфраструктуры на пространстве Ближнего Востока. Им приходится терпеть многомиллиардные убытки, так как они инвестировали в этот регион на протяжении десятилетий. Речь идет о десятках, если не о сотнях миллиардов долларов.

Американист прогнозирует, что теперь конгрессмены могут начать блокировать продолжение военной кампании против Ирана и выделение траншей на то, чтобы ее финансировать.

До этого Иран предупредил, что в рамках соглашения о перемирии будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день.

