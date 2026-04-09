Истекавшую кровью пожилую россиянку на руках несли до машины скорой по одной причине

В Коми медики несли на руках истекавшую кровью пенсионерку из-за нечищеных дорог

В Воркуте в Республике Коми медикам пришлось на руках нести истекавшую кровью пенсионерку до машины скорой помощи по одной причине. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям издания, в российском регионе не чистили дороги от снега. Сын пациентки отметил, что ей внезапно стало плохо. У пенсионерки пошла кровь из рта. Родственники вызвали врачей.

Однако реанимобиль не сумел подъехать к дому. Врачи несли женщину сами на руках. Из-за потерянного времени ей становилось хуже.

Сейчас состояние бабушки удалось стабилизировать. Ее сын обратился в администрацию Воркуты из-за нечищеного снега. Представители властей пообещали исправить ситуацию и направить к дому технику. Но, как утверждает россиянин, ничего не изменилось.

Ранее сообщалось, что в Карасукском районе Новосибирской области медикам пришлось везти пожилую пациентку с сердечной недостаточностью на садовой тележке из-за ледяной каши, которая образовалась на дороге.