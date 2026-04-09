Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:53, 9 апреля 2026Россия

Истекавшую кровью пожилую россиянку на руках несли до машины скорой по одной причине

В Коми медики несли на руках истекавшую кровью пенсионерку из-за нечищеных дорог
Майя Назарова

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Воркуте в Республике Коми медикам пришлось на руках нести истекавшую кровью пенсионерку до машины скорой помощи по одной причине. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям издания, в российском регионе не чистили дороги от снега. Сын пациентки отметил, что ей внезапно стало плохо. У пенсионерки пошла кровь из рта. Родственники вызвали врачей.

Однако реанимобиль не сумел подъехать к дому. Врачи несли женщину сами на руках. Из-за потерянного времени ей становилось хуже.

Сейчас состояние бабушки удалось стабилизировать. Ее сын обратился в администрацию Воркуты из-за нечищеного снега. Представители властей пообещали исправить ситуацию и направить к дому технику. Но, как утверждает россиянин, ничего не изменилось.

Ранее сообщалось, что в Карасукском районе Новосибирской области медикам пришлось везти пожилую пациентку с сердечной недостаточностью на садовой тележке из-за ледяной каши, которая образовалась на дороге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok