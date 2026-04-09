07:48, 9 апреля 2026Россия

Кадыров отказался помогать Ирану и объяснил свое решение

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров отказался оказывать военную поддержку Ирану в конфликте с США и Израилем. О своей неготовности помогать Тегерану он написал в Telegram.

По словам главы российского региона, он был бы готов отправить в Иран чеченских военнослужащих, если бы власти этой страны не наносили ударов по мирному населению соседей-арабов. «Они нападают и на наших братьев (...) Мне глубоко неприятно наблюдать, как мирные жители (...) третьих стран становятся невинными жертвами конфликта», — объяснил свое решение он.

При этом Кадыров подчеркнул, что если бы Иран не нападал на соседей, отправка чеченских отрядов в Иран для отражения атаки США «вполне могла бы случиться». Какие именно подразделения Кадыров был бы готов отправить в Иран, и какие законы России могли бы служить этому правовым основанием, он не уточнил.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, также занимающий должность замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, заявил, что готов отправиться воевать за Иран.

