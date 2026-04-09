08:46, 9 апреля 2026

Проводивший расследование о «кыштымском карлике» милиционер назвал свою главную ошибку

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Проводивший расследование о «кыштымском карлике» — антропоморфном существе, которое было найдено при загадочных обстоятельствах в районе населенного пункта Кыштым на Урале в 1996 году — бывший милиционер Кыштымского РОВД Владимир Бендлин признал ошибку. Об этом сообщает E1.ru.

Как заявил Бендлин, его главной ошибкой во время внеслужебного расследования дела «гуманоида Алешеньки» стало доверие к представившимся уфологами незнакомцам, которым он передал мумию существа.

«Ошибся, когда доверил случайным людям расследование. Они поступили подло — забрали мумию», — назвал свою ошибку он.

«Гуманоида Алешеньку» обнаружила в лесу местная пенсионерка Тамара Просвирина с диагностированным психическим расстройством. Она взяла существо домой и кормила его сладостями. Ряд свидетелей подтверждали, что видели «кыштымского карлика» живым и заявляли, что тот имел разумный взгляд, при кормлении издавал звуки, а его кожа якобы покрывалась некими выделениями. Долго «Алешенька» не прожил.

После того, как Просвирина оказалась в психиатрической лечебнице, сосед выкрал из ее дома мумию существа, чтобы попытаться продать ее. Бендлин начал собственное расследование и успел снять мумию на видео, однако вскоре лишился «гуманоида», передав ее представителям «Звездной академии НЛО-контакта по методу Золотова», после чего останки существа пропали.

По некоторым данным, «гуманоид Алешенька» мог быть недоношенным ребенком с генетическими отклонениями.

