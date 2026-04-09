01:20, 9 апреля 2026Мир

Отец Маска после посещения Москвы назвал Россию будущим цивилизованного мира

Марина Совина (ночной редактор)
Эррол Маск . Фото: Esa Alexander / Reuters

Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол Маск заявил, что считает Россию будущим цивилизованного мира. Об этом пишет РИА Новости.

«Россия — это будущее для цивилизованного мира», — назвал Маск-старший.

Он уточнил, что к такому выводу пришел после посещения Москвы, которую считает самым цивилизованным городом из всех, что видел за последние 10 лет. Он указал на «искрящуюся чистоту» улиц и цветущую городскую среду.

По мнению Эррола Маска, действующие в Нью-Йорке иммиграционные правила слишком либеральные. Он указал, что в РФ действуют строгие требования в сфере иммиграции, такие как обязательное знание русского языка, наличие квалификации или востребованной профессии.

