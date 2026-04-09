Отец Маска после посещения Москвы назвал Россию будущим цивилизованного мира

Эррол Маск заявил, что считает Россию будущим цивилизованного мира

Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол Маск заявил, что считает Россию будущим цивилизованного мира. Об этом пишет РИА Новости.

«Россия — это будущее для цивилизованного мира», — назвал Маск-старший.

Он уточнил, что к такому выводу пришел после посещения Москвы, которую считает самым цивилизованным городом из всех, что видел за последние 10 лет. Он указал на «искрящуюся чистоту» улиц и цветущую городскую среду.

По мнению Эррола Маска, действующие в Нью-Йорке иммиграционные правила слишком либеральные. Он указал, что в РФ действуют строгие требования в сфере иммиграции, такие как обязательное знание русского языка, наличие квалификации или востребованной профессии.

