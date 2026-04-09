Мужчина решил отомстить соседу и заставил его слушать вой призраков

В Китае мужчина заставил соседей слушать вой призраков

В Китае мужчина решил отомстить соседу за давний конфликт и заставил его слушать завывания призраков по десять часов в день. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Лу вместе с приятелем захотел испортить жизнь соседу Се: он установил у себя в квартире мощную акустическую систему на смежной стене с недругом и стал включать на максимальную громкость пугающие мистические звуки. Однако вой, начинавшийся с 10 часов утра, был слышен не только объекту мести, но и другим жильцам дома.

После первой жалобы городские службы замерили громкость. Она оказалась на уровне чуть ниже допустимого законом предела, поэтому полиция не могла вмешаться. Тогда другой сосед, Цуй, живший на два этажа выше, подал в суд на Лу за нарушение покоя семьи и выиграл дело.

Судебные приставы обязали мстителя демонтировать акустическую систему и впредь не воспроизводить вой и другие пугающие записи. Срок, в течение которого Лу терроризировал жильцов, не уточняется. Мужчине также предписали заплатить штраф.

