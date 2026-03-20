10:41, 20 марта 2026

Кандидатка в депутаты бросила в соседа тарантула и попала под суд

В США кандидатка в депутаты напала на соседа с живым тарантулом
Алиса Дмитриева

Фото: Vera Larina / Shutterstock / Fotodom

В США кандидатку в депутаты округа Хеннепин, штат Миннесота, признали виновной в нападении на соседа. Об этом сообщает Fox 9.

Мариса Симонетти баллотировалась в качестве беспартийного консервативного кандидата на пост члена совета уполномоченных округа в 2024 году, однако в июне того же года попала в скандал. Сосед женщины по дому снял на видео, как она включает громкую музыку, гремит кастрюлями и сковородками и кричит.

В один момент Симонетти и вовсе бросила в соседа живого тарантула. Позже женщина призналась, что вела себя подобным образом, чтобы выгнать сожителя. Ее арестовали, и она лишилась поддержки на выборах.

«Сволочи, они взяли и уничтожили его»Как трагическая кончина одного политика стала предметом культа целой страны?
Безумный Джек. Богатейший аристократ катался на медведе, раздавал деньги и умер от белой горячки. Почему его любят и сегодня?
Суд признал женщину виновной в нападении на человека, мелком хулиганстве и харрасменте. В мае ей вынесут окончательный приговор.

Ранее Мариса Симонетти призналась, что снималась в порно. «Я баллотируюсь на пост представителя округа Хеннепин, и я профессиональная шлюха», — заявила она.

