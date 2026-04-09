На Украине начались массовые отключения электроэнергии

01:15, 9 апреля 2026

«Укрэнерго» объявило о массовых отключениях электроэнергии на Украине
Марина Совина

Энергетическая компания «Укрэнерго» объявила о массовых отключениях электроэнергии на Украине.

Ограничения и почасовые графики начнут действовать с 9 апреля. Отключение света запланировано с 07:00 до 23:00 (для промышленных потребителей) и с 07:00 до 22:00 (для всех категорий потребителей).

Причиной ограничений в «Укрэнерго» назвали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские войска за сутки ударили по энергетической и портовой инфраструктуре Украины.

