Прошедший обмен телами погибших военных между Россией и Украиной опровергает утверждения об успехах Киева на фронте. На это указал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
«Россия только что передала Украине еще 1000 погибших, все это — ненужные потери для Владимира Зеленского и результат провалившейся войны НАТО», — написал он.
Ранее помощник президента России, глава российской переговорной группы Владимир Мединский подтвердил обмен телами погибших солдат с Украиной. Он обратил внимание на соотношение потерь, указав, что Киев получил 1000 тел, а Москва — 41.