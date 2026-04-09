Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:14, 9 апреля 2026

На Западе пришли к неожиданному выводу после обмена телами между Украиной и Россией

Боуз: Итог обмена телами бойцов между Россией и Украиной говорит сам за себя
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Прошедший обмен телами погибших военных между Россией и Украиной опровергает утверждения об успехах Киева на фронте. На это указал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Россия только что передала Украине еще 1000 погибших, все это — ненужные потери для Владимира Зеленского и результат провалившейся войны НАТО», — написал он.

Ранее помощник президента России, глава российской переговорной группы Владимир Мединский подтвердил обмен телами погибших солдат с Украиной. Он обратил внимание на соотношение потерь, указав, что Киев получил 1000 тел, а Москва — 41.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok