Губарев: Киев мог предотвратить конфликт с Донбассом диалогом об автономии

Власти Украины, получившие руководство страной по итогам событий Евромайдана 2013-2014 годов, могли предотвратить конфликт с Донбассом, начав диалог об автономии региона. С таким заявлением выступил ветеран специальной военной операции (СВО) и бывший «народный губернатор» Донецкой Народной Республики (ДНР) Павел Губарев в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), опубликованном на YouTube.

«Они в Киеве устроили переворот, их власть слабая, Крым отчаливает (имеется в виду вхождение Крыма в состав России — прим. «Ленты.ру»). Что им делать? Они должны были наладить диалог и спросить [жителей Донбасса]: "Чего вы хотите?"» — назвал возможную модель поведения для украинских властей общественный деятель.

Губарев прокомментировал начало вооруженного конфликта в Донбассе 2014-2015 годов и подчеркнул, что никто из украинской элиты не пошел на диалог с населением региона. Вместо этого, по его словам, Киев выбрал войну.

Бывший «народный губернатор» ДНР также назвал условия, на которые могли бы согласиться участники акций протеста:

культурная автономия Донбасса;

сокращение налоговых отчислений из региона в бюджет Украины;

политическое представительство в Верховной Раде Украины.

«Я публичный политик, который вылез на сцену из толпы и сказал то, что поддержала огромная масса людей», — подчеркнул Губарев.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил о длительных попытках решить ситуацию на Украине мирным путем, включая заключение Минских соглашений 2014-2015 годов. Российский лидер также объяснил, что СВО является не началом войны, а попыткой ее закончить.