Названо идеальное время для отхода ко сну

Хронобиолог Мадрид: Отход ко сну позже 23:30 чреват снижением работоспособности

Координатор рабочей группы по хронобиологии Испанского общества сна Мария Хосе Мартинес Мадрид заявила, что как ранний, так и поздний отход ко сну негативно сказывается на здоровье. Идеальное время для того, чтобы лечь в постель, она назвала в разговоре с изданием CuidatePlus.

По словам Мадрид, человеку необходимо спать от семи до девяти часов в сутки. «Тем, кто встает между 6:30 и восемью часами, следует ложиться спать между 22:30 и 23:30», — пояснила она.

При этом специалистка призвала не ложиться в постель позже 23:30 или раньше 21 часа. В первом случае это чревато усталостью, снижением работоспособности, метаболическими нарушениями и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, а во втором — просто нецелесообразно. Отход ко сну до 21 часа оправдан только в том случае, если человеку необходимо очень рано проснуться, добавила Мадрид.

