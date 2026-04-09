20:29, 9 апреля 2026

Названо идеальное время для отхода ко сну

Хронобиолог Мадрид: Отход ко сну позже 23:30 чреват снижением работоспособности
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Координатор рабочей группы по хронобиологии Испанского общества сна Мария Хосе Мартинес Мадрид заявила, что как ранний, так и поздний отход ко сну негативно сказывается на здоровье. Идеальное время для того, чтобы лечь в постель, она назвала в разговоре с изданием CuidatePlus.

По словам Мадрид, человеку необходимо спать от семи до девяти часов в сутки. «Тем, кто встает между 6:30 и восемью часами, следует ложиться спать между 22:30 и 23:30», — пояснила она.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022

При этом специалистка призвала не ложиться в постель позже 23:30 или раньше 21 часа. В первом случае это чревато усталостью, снижением работоспособности, метаболическими нарушениями и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, а во втором — просто нецелесообразно. Отход ко сну до 21 часа оправдан только в том случае, если человеку необходимо очень рано проснуться, добавила Мадрид.

Ранее сомнолог Александр Казаченко рассказал, как улучшить сон. Для этого он призвал отказаться от тяжелого и жирного ужина.

