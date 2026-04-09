Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:11, 9 апреля 2026

Названо имя предполагаемого создателя биткоина

NYT: предполагаемым создателем биткоина может быть криптограф Адам Бэк
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Предполагаемым создателем биткоина может быть британский криптограф и глава блокчейн-компании Blockstream Адам Бэк. Его имя называет газета The New York Times.

Журналист Джон Каррейру провел расследование и сопоставил стиль письма и языковые особенности в переписках шифропанков — неформальной группы людей, заинтересованных в сохранении анонимности и интересующихся криптографией. Всего он проанализировал порядка 130 тысяч сообщений.

Каррейру подтверждает предположение о том, что таинственный Сатоши Накамото и есть Адам Бэк, тем, что еще в 1997 году криптограф описал ключевые принципы биткоина, такие как децентрализация, ограниченная эмиссия и отказ от банков. А его система Hashcash упомянута в оригинальном техническом описании криптовалюты. Сам Бэк свою причастность к созданию биткоина отрицает.

Ранее основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао заподозрил президента США Дональда Трампа в создании биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok