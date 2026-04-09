Названо имя предполагаемого создателя биткоина

Предполагаемым создателем биткоина может быть британский криптограф и глава блокчейн-компании Blockstream Адам Бэк. Его имя называет газета The New York Times.
Журналист Джон Каррейру провел расследование и сопоставил стиль письма и языковые особенности в переписках шифропанков — неформальной группы людей, заинтересованных в сохранении анонимности и интересующихся криптографией. Всего он проанализировал порядка 130 тысяч сообщений.
Каррейру подтверждает предположение о том, что таинственный Сатоши Накамото и есть Адам Бэк, тем, что еще в 1997 году криптограф описал ключевые принципы биткоина, такие как децентрализация, ограниченная эмиссия и отказ от банков. А его система Hashcash упомянута в оригинальном техническом описании криптовалюты. Сам Бэк свою причастность к созданию биткоина отрицает.
Ранее основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао заподозрил президента США Дональда Трампа в создании биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото.