02:40, 26 октября 2025Мир

Трампа заподозрили в создании биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото

Основатель Binance Чжао: Трамп мог создать биткоин под именем Сатоши Накамото
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао заподозрил президента США Дональда Трампа в создании биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото. Об этом он написал в соцсети X.

Это произошло после того, как Трамп «воспользовался своими конституционными полномочиями» и помиловал Чжао, которого, по утверждению Белого дома, администрация предыдущего президента Джо Байдена «преследовала в рамках своей войны против криптовалют».

«Президент Трамп и Сатоши. Возможно, это один и тот же человек», — написал основатель криптобиржи. В том, что Трамп создал биткоин и использует псевдоним Сатоши Накамото, также уверены 59 процентов пользователей на платформе Kalshi, где делаются прогнозы политических событий.

Споры о том, кто именно создал биткоин, ведутся не первый год. Например, в 2015 году The New York Times назвало создателем криптовалюты разработчика Ника Сабо. Еще были слухи, что биткоин создал Илон Маск, но предприниматель это опровергал. Он выдвигал свою гипотезу. По мнению Маска, под псевдонимом Сатоши может скрываться математик, который в 1998 году создал алгоритм децентрализованной цифровой валюты под названием bit gold, и тоже указывал на Сабо.

В прошлом году телеканал HBO назвал разработчика Питера Тодда предполагаемым создателем биткоина.

