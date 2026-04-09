Названы четыре правила выбора одеяла для хорошего сна

Бузунов: Лучше брать одеяло из современных синтетических материалов

Врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, Роман Бузунов назвал четыре правила выбора одеяла для хорошего сна. Его цитирует aif.ru.

Во-первых, нужно посмотреть на состав и материалы одеяла. Лучшим вариантом врач назвал современные синтетические — они легкие, хорошо пропускают воздух и впитывают влагу. Также прекрасным выбором являются пуховые одеяла. Но за ними нужно правильно ухаживать — вовремя сдавать в химчистку и сушить. Говоря о шерстяных, Бузунов указал, что они нередко вызывают аллергию, а старые ватные хорошо впитывают влагу и со временем начинают плохо пахнуть и гнить.

Также Бузунов призвал обновлять одеяло раз в 3-4 года. «Даже самые качественные одеяла все равно стареют, пропитываются биологическими жидкостями, пух-перо начинают разлагаться, а клещи-пухоеды — в них размножаться», — пояснил сомнолог.

Говоря о выборе тяжелого или легкого одеяла, профессор прокомментировал исследование, согласно которому людям со стрессом, бессонницей, тревогой рекомендовано тяжелое (когда его вес составляет примерно 10 процентов от массы тела). Бузунов допустил снижение чувства тревоги или страха под ним, однако назвал такой эффект очень субъективным. «Некоторые люди могут засыпать только под легким одеялом. Поэтому одеяло желательно выбирать, как матрасы и подушки. По возможности пойти в большой магазин и полежать под одеялом 10-15 минут», — назвал вариант врач.

Наконец, парам, спящим вместе, Бузунов рекомендовал иметь разные одеяла для каждого. Он пояснил, что у каждого человека свои особенности терморегуляции, и когда люди не совпадают по этому параметру, то это может существенно ухудшать качество сна.

