12:08, 9 апреля 2026

Необычно возбужденный слон затоптал мужчину

В Таиланде необычно возбужденный слон затоптал 63-летнего рабочего
Олег Парамонов

Фото: Johnny Thorpe / Unsplash

В провинции Трат на востоке Таиланда слон затоптал 63-летнего рабочего. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Несчастный случай произошел 5 апреля в национальном парке Клонг-Кео. Пострадавший пытался прогнать слона, который вышел из леса в необычно возбужденном состоянии. По предварительным данным, это был Джао Дэйв — дикий самец-одиночка, который и прежде нападал на людей.

Когда спасатели нашли мужчину, помочь ему было уже нельзя. На месте происшествия ощущался сильный запах, характерный для муста — брачного периода, когда самцы слонов становятся крайне агрессивными.

Многие жители Трата по-прежнему прибегают к традиционным способам отпугивания слонов — поджигают петарды или пытаются прогнать животных самостоятельно. В период муста это может быть крайне опасно.

Ранее сообщалось, что в национальном парке Южная Луангва, Замбия, разъяренная слониха насмерть затоптала 67-летних двоюродных сестер. Животное пытались отогнать от женщин предупредительным выстрелом, но это его не остановило.

