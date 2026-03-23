15:31, 23 марта 2026

Слониха насмерть затоптала двух туристок

Юлия Юткина
Фото: SJM51 / Shutterstock / Fotodom

В национальном парке Южная Луангва, Замбия, разъяренная слониха насмерть затоптала 67-летних двоюродных сестер. Об этом пишет «Би-би-си».

Джанет Тейлор Истон из Великобритании поехала в сафари-тур с родственницей из Новой Зеландии — Элисон Тейлор — в июле 2025 года. 3 июля туристки в сопровождении гида и следопыта отправились к реке Луангва. Они должны были переплыть ее на каноэ и добраться до другого лагеря.

По пути гид заметил слониху с детенышем. Они казались мирными, но он все равно изменил маршрут. Туристки планировали остаться незамеченными, но все же не смогли скрыться от слонихи. Она обратила внимание на группу и побежала в их сторону.

Материалы по теме:
29 января 2021
22 августа 2019

Увидев это, следопыт крикнул гиду, и тот сделал предупредительный выстрел. Это не остановило животное. Слониха добежала до женщин и набросилась на них. Спасти сестер не удалось. Суд признал произошедшее несчастным случаем.

Ранее сообщалось, что в Таиланде слон затоптал пожилого мужчину из провинции Накхоннайок. Животное напало на мужчину, когда тот вышел справить нужду.

    Последние новости

    Россия остановила экспорт нефти из ключевых портов

    Россияне резко потеряли интерес к машинам ушедшего из России бренда

    В России отреагировали на попытки Украины отрезать Венгрию от российских энергоресурсов

    В России отреагировали на желание постсоветской страны вступить в «коалицию желающих»

    Лолита прокомментировала скандал с депутатом словами «Норрису точно накакать»

    В российском регионе годовалый ребенок не выжил из-за электронных сигарет

    Поставлен вопрос о собственности на OnlyFans

    Во время жестокой расправы пасынок Намина говорил о дьявольщине

    Россия нашла нового покупателя газа

    Путин и Пашинян договорились встретиться

    Все новости
