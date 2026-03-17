87-летний мужчина пошел справить нужду и стал жертвой огромного животного

В Таиланде огромный слон затоптал 87-летнего мужчину

В Таиланде слон затоптал пожилого мужчину из провинции Накхоннайок. Об этом сообщает The Thaiger.

Нападение произошло рано утром 15 марта. 87-летний Хенг Сае-Ру вышел из дома, чтобы справить нужду. Он пошел за здание, где столкнулся с огромным животным. Слон набросился на тайца и нанес ему тяжелые травмы. Сае-Ру доставили в больницу с разрывами легкого, селезенки и многочисленными синяками. Спасти мужчину врачам не удалось.

Жители деревни рассказали, что он стал жертвой дикого слона, который пришел на ближайшую ананасную ферму за едой и заблудился. Свидетели заявили, что животное напало, потому что испугалось Сае-Ру.

На место происшествия прибыли представители властей и прогнали слона обратно на территорию национального парка Кхауяй, откуда он явился.

Ранее сообщалось, что в Индии слон затоптал 17-летнюю девушку на глазах у родителей. Местные жители перекрыли ближайшее шоссе, требуя немедленной поимки агрессивного животного.