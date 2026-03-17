Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:16, 17 марта 2026

87-летний мужчина пошел справить нужду и стал жертвой огромного животного

Никита Савин
Фото: China Daily via Reuters

В Таиланде слон затоптал пожилого мужчину из провинции Накхоннайок. Об этом сообщает The Thaiger.

Нападение произошло рано утром 15 марта. 87-летний Хенг Сае-Ру вышел из дома, чтобы справить нужду. Он пошел за здание, где столкнулся с огромным животным. Слон набросился на тайца и нанес ему тяжелые травмы. Сае-Ру доставили в больницу с разрывами легкого, селезенки и многочисленными синяками. Спасти мужчину врачам не удалось.

Жители деревни рассказали, что он стал жертвой дикого слона, который пришел на ближайшую ананасную ферму за едой и заблудился. Свидетели заявили, что животное напало, потому что испугалось Сае-Ру.

На место происшествия прибыли представители властей и прогнали слона обратно на территорию национального парка Кхауяй, откуда он явился.

Ранее сообщалось, что в Индии слон затоптал 17-летнюю девушку на глазах у родителей. Местные жители перекрыли ближайшее шоссе, требуя немедленной поимки агрессивного животного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан предупредил о подготовке Европы к войне с Россией. Где премьер Венгрии увидел будущие поля сражений?

    Россиянам назвали способы защититься от мошенников

    Раскрыты подозрительные схемы «потребительского экстремизма» в регионах России

    Немка описала российскому тревел-блогеру зиму в ФРГ фразой «без вашего газа сдохнем тут»

    Трамп назвал новую причину нападения на Иран

    «Бутырка» решила судиться с заключенными

    Назван способ превратить сезонную смену шин в бесплатную диагностику

    87-летний мужчина пошел справить нужду и стал жертвой огромного животного

    Названы четыре причины отсутствия оргазма у мужчин во время орального секса

    Оценена вероятность вооруженных атак на Россию из-за иранского конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok