Слон затоптал девушку на глазах у ее родителей

В Индии слон убил 17-летнюю студентку на глазах у ее родителей

В штате Карнатака, Индия, 17-летняя студентка Пуджа стала жертвой дикого слона. Об этом пишет The Indian Express.

Животное напало на девушку рядом с ее домом в деревне Беттатуру. Мать Пуджи услышала ее крики, выбежала на улицу, но не успела ей помочь. Слон затоптал студентку на глазах ее родителей. Когда подбежал отец, она уже лежала в луже крови.

Нападение вызвало в деревне бурные протесты. Местные жители перекрыли ближайшее шоссе, требуя от правительства срочных действий. Из-за них движение транспорта было затруднено на более чем два часа, пробки растянулись на километры.

В конец концов власти пообещали, что поймают слона, растоптавшего Пуджу. Они выплатили ее семье компенсацию в размере двух миллионов рупий (1,7 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в Таиланде 19-летний слон по кличке Пхет Утхай напал на своего хозяина и устроил погром на улице. Он стал агрессивным, потому что его спариванию помешали.

