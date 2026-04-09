16:36, 9 апреля 2026

Обнаружен универсальный фактор снижения риска развития десятков заболеваний

Екатерина Графская
Фото: West Coast Surfer / moodboard / Globallookpress.com

Хорошая физическая форма может снижать риск развития сразу нескольких заболеваний. К такому выводу пришли исследователи, результаты работы опубликованы в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise (MSSE).

Ученые изучили генетические данные и оценили, как предрасположенность к высокой выносливости связана со здоровьем. Они сопоставили эти данные с риском более чем 700 заболеваний и после строгой проверки выделили 34 состояния, для которых связь оказалась наиболее надежной. Это позволило говорить не только о совпадении показателей, но и о возможной причинной связи.

Оказалось, что люди с более высоким уровнем физической формы реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая некоторые виды инсульта. У них также ниже артериальное давление, лучше состояние сосудов, ниже риск диабета и астмы, а также более благоприятные показатели обмена веществ.

При этом исследование подтвердило, что чрезмерные нагрузки могут иметь и обратный эффект — например, повышать риск нарушений сердечного ритма. Тем не менее в целом хорошая физическая форма связана с выраженным защитным эффектом для организма.

Авторы отмечают, что результаты подтверждают важность регулярной физической активности. По их мнению, поддержание физической формы может быть одним из самых эффективных способов профилактики хронических заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что сбои в режиме сна повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

