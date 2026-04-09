Обнаженный мужчина наехал на мужа любовницы и попал в тюрьму

В Сингапуре 51-летний мужчина, которого муж застиг обнаженным в машине со своей женой, наехал на него и попал в тюрьму. Об этом сообщает Mothership.
Инцидент произошел 29 июня 2024 года. Обнаженный мужчина по имени Чиа Хиок Сиа находился в припаркованном авто вместе с любовницей, она тоже была раздета. Ее муж Го Юн Шэн заметил пару, подошел к машине и попытался открыть двери, а затем залез на капот.
Испугавшийся любовник завел двигатель и тронулся, мгновенно наехав на препятствие. В результате Шэн упал с капота, получив рваную рану лица, травмы груди, руки и колена. Впоследствии ему выписали 14 дней больничного. Он подал в суд на соперника.
6 апреля Сиа был приговорен к шести неделям тюрьмы и штрафу в тысячу сингапурских долларов (около 75 тысяч рублей), а также лишен водительских прав на год. Кроме того, ему предписали пройти лечение от алкоголизма.
Судья отклонил доводы подсудимого о том, что его действия были продиктованы страхом и желанием защититься. Судья также отметил, что Шэн ранее просил соперника не провоцировать конфликт, но тот продолжил тайные встречи с женой потерпевшего прямо у его дома.
После огласки дела Сиа потерял работу. Жена Шэна не понесла наказания.
