04:03, 9 апреля 2026

В Сингапуре обнаженный мужчина наехал на мужа любовницы и попал в тюрьму
Антонина Черташ

Фото: ChameleonsEye / Shutterstock / Fotodom

В Сингапуре 51-летний мужчина, которого муж застиг обнаженным в машине со своей женой, наехал на него и попал в тюрьму. Об этом сообщает Mothership.

Инцидент произошел 29 июня 2024 года. Обнаженный мужчина по имени Чиа Хиок Сиа находился в припаркованном авто вместе с любовницей, она тоже была раздета. Ее муж Го Юн Шэн заметил пару, подошел к машине и попытался открыть двери, а затем залез на капот.

Испугавшийся любовник завел двигатель и тронулся, мгновенно наехав на препятствие. В результате Шэн упал с капота, получив рваную рану лица, травмы груди, руки и колена. Впоследствии ему выписали 14 дней больничного. Он подал в суд на соперника.

6 апреля Сиа был приговорен к шести неделям тюрьмы и штрафу в тысячу сингапурских долларов (около 75 тысяч рублей), а также лишен водительских прав на год. Кроме того, ему предписали пройти лечение от алкоголизма.

Материалы по теме:
Скелет в шкафу Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Скелет в шкафуМолодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
4 апреля 2020
«Я хочу деньги» Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«Я хочу деньги»Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
13 апреля 2019

Судья отклонил доводы подсудимого о том, что его действия были продиктованы страхом и желанием защититься. Судья также отметил, что Шэн ранее просил соперника не провоцировать конфликт, но тот продолжил тайные встречи с женой потерпевшего прямо у его дома.

После огласки дела Сиа потерял работу. Жена Шэна не понесла наказания.

Ранее священник из Ганы предсказал судьбу всех женатых мужчин и женщин, которые изменяют супругам. По словам пастора, всех их ждет смерть в 2026 году.

    Трамп захотел наказать некоторые страны НАТО. За что?

    Белый дом оскорбился вопросом о морали Трампа

    Ряду россиян напомнили о праве получать две пенсии

    Подсчитано число нападений украинцев на ТЦК

    В России резко выросли продажи автомобилей двух марок

    Популярные препараты для кишечника связали с повышенным риском смерти

    Зеленского обвинили во лжи на фоне его предложения о перемирии

    Стало известно о сомнениях партнеров в США из-за поведения Трампа

    Раскрыта категория россиян с пенсией более 500 тысяч рублей

    Обнаженный мужчина наехал на мужа любовницы и попал в тюрьму

    Все новости
