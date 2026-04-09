Опасные лунные медузы появились у берегов популярного у россиян курорта Таиланда

Ядовитые ушастые аурелии (Aurelia aurita), также известные как лунные медузы, появились у берегов популярного у россиян курорта Таиланда. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Уточняется, что десятки медуз были замечены на поверхности воды на Пхукете, остров Ко Рача Яй. Местные власти объявили тревогу. Туристов и таиландцев попросили не прикасаться к аурелиям, потому что они представляют умеренную опасность — могут вызвать раздражение кожи.

В октябре пляжи тайской Паттайи заполонили ядовитые ушастые аурелии. Отдыхающих предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности во время купания в море.

