19:04, 9 апреля 2026Путешествия

Опасные лунные медузы появились у берегов популярного у россиян курорта Таиланда

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Grandpa / Shutterstock / Fotodom  

Ядовитые ушастые аурелии (Aurelia aurita), также известные как лунные медузы, появились у берегов популярного у россиян курорта Таиланда. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Уточняется, что десятки медуз были замечены на поверхности воды на Пхукете, остров Ко Рача Яй. Местные власти объявили тревогу. Туристов и таиландцев попросили не прикасаться к аурелиям, потому что они представляют умеренную опасность — могут вызвать раздражение кожи.

В октябре пляжи тайской Паттайи заполонили ядовитые ушастые аурелии. Отдыхающих предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности во время купания в море.

    Последние новости

    «Все живы». Бывший «народный губернатор» Донбасса у Дудя — о судьбе Пригожина, взятии Киева и чеченцах

    Названы четыре правила выбора одеяла для хорошего сна

    Внешность Ричарда Гира сравнили с одной породой собак

    Два мошенника заработали миллионы на гуманитарной помощи бойцам СВО

    Женщина похудела на 77 килограммов без операций и уколов

    Выявлен не связанный со здоровьем скрытый фактор риска рака

    Требование об обмене ИНН при переводах через СБП уточнили

    Выручка театра Кадышевой выросла в пять раз

    Военкор рассказал о «настоящей бойне» у ключевого для фронта города

    Россиянка описала самый интересный обряд в Эфиопии фразой «началось что-то жуткое»

    Все новости
