В Краснодарском крае после падения обломков дрона возник пожар

В селе в Краснодарском крае ликвидировано возгорание, возникшее после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщил Оперштаб региона.

Отмечается, что обломки украинского дрона упали в селе Молдаванское Крымского района. На одной из улиц населенного пункта возник пожар, который быстро потушили.

«На месте инцидента работают оперативные и специальные службы», — подчеркнул источник

Ранее БПЛА повредили один из участков нефтепровода в районе порта Приморск в Ленинградской области.