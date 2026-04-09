В Краснодарском крае после падения обломков дрона возник пожар

В селе в Краснодарском крае ликвидировано возгорание, возникшее после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщил Оперштаб региона.
Отмечается, что обломки украинского дрона упали в селе Молдаванское Крымского района. На одной из улиц населенного пункта возник пожар, который быстро потушили.
«На месте инцидента работают оперативные и специальные службы», — подчеркнул источник
Ранее БПЛА повредили один из участков нефтепровода в районе порта Приморск в Ленинградской области.