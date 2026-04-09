Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:00, 9 апреля 2026Россия

Описаны разрушения после ночной атаки ВСУ на южный регион России

Краснодарский оперштаб: При атаке ВСУ повреждения получили девять домов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

При ночной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край повреждения получили жилые дома. Подробности о разрушениях сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

«В результате атаки на Крымский район в ночь с 8 на 9 апреля обнаружены повреждения восьми частных и одного многоквартирного дома», — говорится в сообщении.

Помимо того, обломки БПЛА обнаружили на одной из улиц в хуторе Ленинский, на территории винодельческого хозяйства в селе Молдаванское и на одном из предприятий в Крымске.

ВСУ в ночь с 8 на 9 апреля выпустили по территории России десятки беспилотников. Системы ПВО сбили над российскими регионами 69 летательных аппаратов. Атаке подверглись три региона — Курская и Астраханская области, а также Краснодарский край.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok