Описаны разрушения после ночной атаки ВСУ на южный регион России

Краснодарский оперштаб: При атаке ВСУ повреждения получили девять домов

При ночной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край повреждения получили жилые дома. Подробности о разрушениях сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

«В результате атаки на Крымский район в ночь с 8 на 9 апреля обнаружены повреждения восьми частных и одного многоквартирного дома», — говорится в сообщении.

Помимо того, обломки БПЛА обнаружили на одной из улиц в хуторе Ленинский, на территории винодельческого хозяйства в селе Молдаванское и на одном из предприятий в Крымске.

ВСУ в ночь с 8 на 9 апреля выпустили по территории России десятки беспилотников. Системы ПВО сбили над российскими регионами 69 летательных аппаратов. Атаке подверглись три региона — Курская и Астраханская области, а также Краснодарский край.