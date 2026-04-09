09:53, 9 апреля 2026Силовые структуры

Раскрыта судьба обвиняемого в аферах на 100 миллионов сбежавшего российского бизнесмена

В Москве суд заочно приговорил к 4 годам основателя Celebro Media Морозова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Москве суд заочно приговорил сбежавшего из России бизнесмена и основателя международной сети телестудий Celebro Media обвиняемого в мошенничестве на сумму более 100 миллионов рублей Павла Морозова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

Морозов признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Постановлением суда он объявлен в розыск.

По данным агентства, бизнесмена привлекли к уголовной ответственности в 2024 году. Он скрылся от суда до оглашения приговора в России.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин отреагировал на интервью журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) с Денисом Капустиным (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

