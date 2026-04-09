В России пригрозили «Орешником» в ответ на намерения ВСУ сорвать парад Победы

Депутат Колесник допустил упреждающий удар «Орешником» накануне парада Победы

Если украинский президент Владимир Зеленский сделает заявление о намерениях сорвать парад Победы в Москве, никто это уже терпеть не будет, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены запустить рой беспилотников и сорвать предстоящий парад Победы в Москве.

«Вот тут как раз может быть предварительно применен "Орешник". Не дай бог, они попытаются сорвать наш парад Победы. На прошлое 9 Мая я специально поехал в Москву, нет бы провести в Калининграде в своем гарнизоне, в самом западном форпосте России, потому что Зеленский заявил, что не даст провести парад. Никаких проблем не будет. Если что, Зеленский пусть ждет такой салют в свою сторону, что в этом салюте он может сгореть и некому будет никакой рой посылать», — отреагировал депутат.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию об отмене парада Победы на 9 мая. Пресс-секретарь президента России разъяснил, что в Москве готовятся к мероприятиям в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в Кремле рассказывали, что генеральная репетиция парада на Красной площади состоится 7 мая. Песков подчеркнул, что Москва будет рада видеть на праздничных мероприятиях глав дружественных стран.

