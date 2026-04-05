Пресс-секретарь Песков опроверг информацию об отмене Парада Победы на 9 Мая

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию об отмене Парада Победы на 9 Мая. Свой комментарий по ситуации пресс-секретарь президента России привел в разговоре с «Осторожно Media».

На этой неделе в Z-каналах распространялись данные о том, что Парад Победы в Москве может быть отменен. Причин подобного решения никто не называл.

Песков в свою очередь заверил, что в Москве готовятся к мероприятиям в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

До этого в Кремле рассказали, что генеральная репетиция парада Победы на Красной площади пройдет 7 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва будет рада видеть на праздничных мероприятиях глав дружественных стран.