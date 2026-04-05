Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:38, 5 апреля 2026Россия

В Кремле опровергли информацию об отмене Парада Победы

Пресс-секретарь Песков опроверг информацию об отмене Парада Победы на 9 Мая
Майя Назарова

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию об отмене Парада Победы на 9 Мая. Свой комментарий по ситуации пресс-секретарь президента России привел в разговоре с «Осторожно Media».

На этой неделе в Z-каналах распространялись данные о том, что Парад Победы в Москве может быть отменен. Причин подобного решения никто не называл.

Песков в свою очередь заверил, что в Москве готовятся к мероприятиям в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

До этого в Кремле рассказали, что генеральная репетиция парада Победы на Красной площади пройдет 7 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва будет рада видеть на праздничных мероприятиях глав дружественных стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    Российский посол пригрозил Лондону за попытки захвата судов

    Названы недостатки купеобразного кроссовера Haval

    Тревел-блогер описал афганцев фразой «благосклонно настроены к гостям из России»

    В Госдуме рассказали о порядке получения двух пенсий на одного человека

    Американский профессор заявил о противоречивых данных о США в конфликте с Ираном

    Политолог объяснил желание Запада втянуть Прибалтику в конфликт с Россией

    Вероятность начала военной операции США против дружественной России страны оценили

    Парам объяснили опасность примирительного секса

    Британию обвинили в причастности к атакам ВСУ на территории России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok