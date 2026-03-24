Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:54, 24 марта 2026Россия

В Кремле назвали дату генеральной репетиции парада Победы на Красной площади

Константин Лысяков
Константин Лысяков

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади в Москве пройдет 7 мая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, пишет РИА Новости.

Согласно этой же информации, 9 мая, помимо парада Победы в Великой Отечественной войне, состоится Возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос агентства, сообщил, что Москва будет рада видеть на праздничных мероприятиях глав дружественных стран.

Ранее россиянам напомнили, что на майских праздниках они будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая.

9 мая в России будет отмечаться 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В этот день по всей стране проходят парады, шествия и концерты, посвященные памяти советских солдат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok