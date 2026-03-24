В Кремле назвали дату генеральной репетиции парада Победы на Красной площади

Кремль: Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади пройдет 7 мая

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади в Москве пройдет 7 мая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, пишет РИА Новости.

Согласно этой же информации, 9 мая, помимо парада Победы в Великой Отечественной войне, состоится Возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос агентства, сообщил, что Москва будет рада видеть на праздничных мероприятиях глав дружественных стран.

Ранее россиянам напомнили, что на майских праздниках они будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая.

9 мая в России будет отмечаться 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В этот день по всей стране проходят парады, шествия и концерты, посвященные памяти советских солдат.

