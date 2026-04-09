Россия
08:23, 9 апреля 2026Россия

В Госдуме заявили о намерении ВСУ сорвать предстоящий парад Победы

Майя Назарова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены запустить рой беспилотников и сорвать предстоящий парад Победы в Москве. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, его мнение приводит «Абзац».

Депутат надеется, что планам противника не суждено сбыться. Он выразил уверенность, что пролет авиации пройдет в штатном режиме.

Журавлев подчеркнул, что приглашения на парад пока не рассылались. По этой причине рассуждать о том, кто приедет, рано, отметил депутат. Окончательные решения служба протокола примет позже, добавил парламентарий.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию об отмене парада Победы на 9 мая. Пресс-секретарь президента России разъяснил, что в Москве готовятся к мероприятиям в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

До этого в Кремле рассказали, что генеральная репетиция парада на Красной площади состоится 7 мая. Песков подчеркнул, что Москва будет рада видеть на праздничных мероприятиях глав дружественных стран.

